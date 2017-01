%%%Felix Glauner wird Kreativchef & Partner bei M&C Saatchi Berlin%%%

Felix Glauner steigt zum 1. März 2017 als Chief Creative Officer & Partner bei der Berliner Dependance des inhabergeführten, internationalen Netzwerks M&C Saatchi ein. Zuvor verantwortete er über zehn Jahre lang standortübergreifend die kreative Führung der Agentur Havas Germany, die er im September 2016 verließ. Mehr dazu im Artikel 'CCO Felix Glauner verabschiedet sich von Havas Worldwide Germany'.

"Nach meiner Ausstiegsmeldung im September gab es einige interessante Angebote, auch aus dem Ausland. Bei M&C Saatchi hat dann alles gepasst", so Felix Glauner.

Dominik Tiemann, CEO & Partner, hat damit einen neuen Kreativchef an seiner Seite, der Wachstum und die Ausweitung des digitalen Angebots vorantreiben soll. "Ich freue mich sehr auf meinen neuen Sparringspartner. Felix teilt unsere Leidenschaft für nachhaltige Markenentwicklung und ist außerdem bestens mit den Anforderungen einer sich ständig ändernden digitalen Welt vertraut. Darüber hinaus ist er - was in unserer Branche eher selten geworden ist – ein bodenständiger und netter Kerl", sagt Dominik Tiemann.

Zu Felix Glauners vorherigen Agenturstationen zählen unter anderem McCann, Publicis, Ogilvy und Springer&Jacoby. In seiner Laufbahn hat das langjährige ADC Mitglied mehr als 300 Awards gewonnen und war u. a. Mitglied der Filmjury bei den Cannes Lions und dem britischen D&AD.