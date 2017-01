%%%Grey: Kim Florio ist neuer Chief Strategy Officer %%%

Kim Florio rückt bei Grey in die Geschäftsführung auf und wurde zum Chief Strategy Officer ernannt. Zu der Agentur war er im vorigen April als Head of Strategy and Innovation gekommen. Seitdem habe er "im Neugeschäft einen erheblichen Dienst geleistet" und dazu beigetragen, Marken wie Grohe, Westlotto, Janssen und LED Lenser als Neukunden zu gewinnen, wird der Strategiechef gelobt. "Kim hat eine neue Art zu denken in unsere Agentur gebracht, deren Wirksamkeit große New Business-Erfolge bewiesen haben. Mit seiner Vision für die strategische Aufstellung der Agentur leistet er einen großen Beitrag, Grey auf das nächste Level zu heben", setzt Grey-CEO Dickjan Poppema die Lobeshymnen fort.



Zu Grey war Florio aus London gewechselt. Dort war der gebürtige Augsburger zuletzt als Strategy Partner bei Nine Tomorrows, einem digitalen Kreativstudio, das er 2013 gegründet hatte, tätig. Davor machte er u.a. bei SapientNitro, TBWA/Being und WCRS in London, Amsterdam und Brüssel Station. Zu seinen Kunden zählten dabei Marken wie British Airways, GlaxoSmithKline, BMW sowie zahlreiche Start-Ups.

Als CSO soll Florio nun weiter an der Neuausrichtung und Ausbau der Strategie-Unit arbeiten. Als Mitglied der Geschäftsführung werde er sich außerdem der generellen Weiterentwicklung der Agentur widmen.

Der vormalige Chief Strategy Officer der deutschen Grey-Gruppe, Alessandro Panella, war im vergangenen Mai als Planning-Chef zu Serviceplan gewechselt.