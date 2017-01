%%%Burkhard Knopke von Axel Springer zur Motor Presse Stuttgart%%%

Burkhard Knopke, 49, übernimmt bei der Motor Presse Stuttgart mit Wirkung zum 1. Januar 2017 die neu geschaffene Position des Leiters Produktentwicklung im Geschäftsbereich Automobil. Zu seinen Aufgaben gehört die übergreifende, strategische Markenentwicklung im Autobereich sowie die kundenzentrierte Entwicklung und Umsetzung neuer Geschäftsideen in enger Zusammenarbeit mit den Chefredakteuren Ralph Alex und Jens Katemann und dem Leiter Digital, Jochen Knecht. Knopke ist in seiner Funktion Mitglied der Geschäftsbereichsleitung Automobil und berichtet an deren Leiter Tim Ramms.

Burkhard Knopke kommt von Axel Springer, Berlin, wo er von 2007 bis 2009 zunächst als stellvertretender Chefredakteur von Computerbild.de arbeitete. Im Oktober 2009 übernahm er die Chefredaktion von Auto Bild Digital und Auto Bild TV, die er bis Ende 2016 innehatte. Vor seiner Zeit bei Springer bekleidete er mehrere Leitungsfunktionen bei AOL und arbeitete als Redakteur und Autor für zahlreiche Publikumszeitschriften.