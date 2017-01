%%%Christian Nitsche soll Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens werden%%%

Christian Nitsche, derzeit noch Zweiter Chefredakteur von 'ARD aktuell' in Hamburg, soll nach Informationen des 'Münchner Merkur' Nachfolger von Sigmund Gottlieb als Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens (BR) in München werden. Der 65-jährige Gottlieb ist seit 1995 Chefredakteur und geht am 31. März dieses Jahres in den Ruhestand. In der Rundfunkratssitzung am 2. Februar will BR-Intendant Ulrich Wilhelm Christian Nitsche, der früher schon in verschiedenen Positionen für den BR tätig war, als Chefredakteur vorschlagen. Laut 'Münchner Merkur' gilt es als sicher, dass die Rundfunkräte der Personalie zustimmen werden.