FCB: Brandon Cooke wird Global Chief Communications Officer

Bei der Interpublic-Tochter FCB Worldwide steigt Brandon Cooke zum 26. Januar 2017 als neuer Global Chief Communications Officer ein. Er wird direkt an FCB-CEO Carter Murray berichten. Cooke kommt vom Agentur-Network mcgarrybowen , wo er sieben Jahre lang tätig war. 2010 startete er bei der Dentsu Aegis -Tochter als Business Development Director. Seit 2013 hatte Brandon Cooke die Position des Global Chief Markting Officer inne. Neben der Erweiterung seines Bereiches in Marketing-, PR- und Communications-Aufgaben in eigener Sache war er maßgeblich an den Kunden-Gewinnen wie Intel Procter & Gamble , sowie Fiat Chrysler beteiligt.Seine Karriere startete Cooke als Advertising und Copywriting Praktikant bei Y&R , nachdem er sein Studium in Journalismus an der University of North Carolina abgeschlossen hatte. Neben Positionen bei der Grey Group und Gotham, saß er in verschiedenen Jurys wie beispielsweise den Cannes Lions . Bei FCB ersetzt er Stephen Martinic, der im vergangenen Jahr von der IPG -Tochter zu Ascential gegangen ist.