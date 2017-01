%%%Thorsten Schulz ist zurück als Geschäftsführer bei Magna Global Germany%%%

Thorsten Schulz, im vorvergangenen Jahr als CEO bei Initiative Media, Hamburg, ausgeschieden, übernimmt ab sofort die Geschäftsführung bei Magna Global Germany. Damit bleibt er seiner früheren beruflichen Heimat treu, denn zum Magna Global-Verbund gehört auch Initiative.

In seiner neuen Rolle wird sich Schulz mit dem weiteren Ausbau der Synergien im strategischen und operativen Einkauf innerhalb der IPG Mediabrands Gruppe für die Agenturmarken UM, BPN und eben Initiative befassen. Zudem fungiert er als zentraler Ansprechpartner markenübergreifender Interessen und vertritt diese auch gegenüber der gemeinsamen Einkaufskooperation mit der Mediaplus (MagnaGlobalMediaplus).

"Veränderte Marktbedingungen und komplexere Kundenanforderungen stellen heute auch umfassendere Anforderungen an den gesamten Einkauf, insbesondere was die Themen Prozesse, Systeme, Technologien, Controlling und Transparenz angeht. So müssen und wollen wir noch stärker Synergien und Effizienzen innerhalb unserer Gruppe schaffen. Thorsten Schulz ist für uns die ideale Besetzung für diese neu geschaffene Rolle", so Michael Dunke, CEO IPG Mediabrands D.A.CH.

Schulz wird in seiner Funktion als Geschäftsführer von MagnaGlobal Germany an die Mediabrands D.A.CH.-Geschäftsführung berichten und mit dem Einkauf der Agenturmarken UM, Initiative und BPN zusammenarbeiten.