%%%Google-Manager Joss Hertle neuer Co-Chef der Pharmaagentur xeomed%%%

Joss Hertle, 42, ist neuer geschäftsführender Gesellschafter der digitalen Pharmaagentur xeomed, Nürnberg. Hertle war die letzten fünf Jahre in leitenden Positionen für Google Deutschland tätig, zuletzt als 'Industry Leader' im Bereich Healthcare. Zuvor wirkte er bei Fox Interactive Media (MySpace) und T-Online. Bei xeomed wird er sich auf die Beratung der Industriepartner fokussieren, die sich im Zuge der Digitalisierung neu ausrichten möchten und digitale Prozesse aus- und aufbauen wollen. Hertle: "Der Patient wird im Gesundheitssystem der Zukunft deutlich mehr im Mittelpunkt stehen und verändert die Spielregeln im Internet. Er will in Gesundheitsfragen verständliche, entscheidungsrelevante Antworten erhalten, Werteorientierung und Motivation einer Gesundheitsrecherche nehmen an Bedeutung zu und sollten von den Gesundheitsakteuren besser verstanden werden. Auf diese Entwicklungen muss sich die Pharmaindustrie einstellen."

