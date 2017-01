%%%Dentsu: Toshihiro ist neuer President und CEO %%%

Beim japanischen Agentur-Riesen Dentsu ist die Vakanz an der Spitze beendet: neuer CEO und President wird Toshihiro Yamamoto. Er folgt auf Tadashi Ishii, der im Dezember 2016 zurück trat . Zuvor hatte es immer wieder Klagen über die hohen Arbeitsbelastungen gegeben, die auch zu einem Selbstmord geführt haben sollen.Toshihiro kam 1981 zu Dentsu und hatte zuletzt die Position des Senior Vice President inne. Offizieller Start in seiner neuen Position ist der 23. Januar 2017.Neben der Ernennung von Yamamoto zum neuen President und CEO wurden in einer Aufsichtsratssitzung noch zwei weitere Änderungen beschlossen: Shoichi Nakamoto wird Representative Director und behält seine Position als Senior Executive Vice President sowie als CFO. Yoshio Takada wird ebenfalls Representative Director und bleibt zusätzlich Executive Vice President. Beide starten in ihren neuen Funktionen ebenfalls zum 23. Januar 2017.