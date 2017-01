%%%Thomas Biegi wechselt für Pfizer nach New York%%%

Thomas Biegi, 38, Director Communications bei Pfizer Deutschland, Berlin, wechselt im kommenden Februar in die Konzernzentrale des Pharmakonzerns nach New York City. Dort ist er in der neu geschaffenen Position eines Director Global Media Relations für die weltweiten Presseaktivitäten der Sparte Pfizer Essential Health verantwortlich.

Biegi kam 2008 zu Pfizer als Manager Communications und leitet seit 2015 als Director Communications die externe Unternehmenskommunikation. Vor seiner Zeit bei Pfizer war Biegi von 2006 bis 2007 als Referent in der internen Kommunikation bei DaimlerChysler Financial Services tätig.