Ellen Teichmann rückt bei Hamburg Messe und Congress GmbH auf

Ellen Teichmann, 47, leitet seit Jahresbeginn den Stabsbereich Unternehmenskommunikation der Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) und berichtet in dieser Funktion direkt an den Vorsitzenden der Geschäftsführung, Bernd Aufderheide. In dem neu geschaffenen Bereich sind die Abteilungen Presse und PR, Öffentlichkeitsarbeit sowie Protokoll zusammengefasst. Nach Stationen bei verschiedenen Kommunikationsagenturen übernahm Teichmann 2014 die Leitung der Abteilung Presse und PR bei der HMC, die sie zunächst in Personalunion weiterführen wird. Darüber hinaus übernimmt sie die Dachmarkenbetreuung des Unternehmens. Die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit wird weiterhin von Karsten Broockmann, 54, geleitet, der auch künftig Unternehmenssprecher ist. Zuständig für das Protokoll bleibt Diana Eckert, 41.