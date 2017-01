%%%Felix Grewe wird neuer Presse-Chef beim Tennis-Bund%%%

Beim Deutschen Tennis-Bund (DTB) in Hamburg vollzieht per 1. Februar 2917 ein Wechsel an der Spitze der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Der 32-jährige studierte Sport-Journalist und Sportmanager Felix Grewe, bisher Redakteur beim Tennis Magazin (Jahr Top Special Verlag in Hamburg), wird dann den früheren Davis-Cup-Spieler und langjährigen RBB-Hauptabteilungsleiter Hans-Jürgen Pohmann ablösen, der dieses Amt im September 2015 auf Honorar-Basis übernommen hatte. Der heute 70-jährige Pohmann hatte sich Ende 2012 beim Berliner ARD-Sender RBB in den Ruhestand verabschiedet. Der FC Bayern-München Grewe wird sein künftiges Amt als Vollzeitkraft ausüben.

Isabelle Chlosta, stellvertretende Pressesprecherin beim DTB in Hamburg, teilte auf Anfrage über Hintergründe bzw. weitere Informationen zum bevorstehenden Wechsel "Pohmann-Grewe" nur mit: "dazu geben wir jedoch keine weitere Auskunft".