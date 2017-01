%%%Leagas Delaney holt Ralph Kappes als Director Business Development%%%

Der Berater Ralph Kappes startete als Director Business Development bei der Hamburger Agentur Leagas Delaney. Dort wird er sich zusammen mit Axel Käser (GF Beratung) und Hermann Waterkamp (GF Kreation) fokussiert um das Thema Neugeschäft kümmern. Der Schweizer startete seine Karriere in Zürich. Bei Springer & Jacoby, Scholz & Friends, Publicis Hamburg/Deutschland oder VSF&P (vorherige Station) führte er Kunden wie z.B. Mercedes-Benz, Tchibo Kaffee, Apollinaris, tolino, Roland Berger oder Plan International Deutschland.

Axel Käser sagt: "Mit Ralph haben wir einen erfahrenen Mann an unserer Seite, der uns helfen wird, die kreative und inhaltliche Leistungsstärke von Leagas Delaney Hamburg noch besser im Markt zu platzieren.“ Ralph Kappes fügt hinzu: "Ich habe Leagas Delaney als Agentur für crossmediale Kommunikation schon lange im Blick. Jetzt freue ich mich darauf meine Begeisterung mit anderen teilen zu können. Unser 'Garage Thinking' verbindet Analyse und Problemlösung mit Kreativität, von Anfang an. Im kollaborativen Prozess entwickeln wir mit Kreativen, Kunden, Beratern und Strategen gemeinsam außergewöhnliche Kommunikationslösungen. Mit entsprechenden Tools und sogar in unserer eigenen, echten 'Werkstatt' im Erdgeschoss.“ Dort entstand auch das Bild des Neuen.

Zu den Kunden von Leagas Delaney Hamburg zählen u.a. Skoda Auto Deutschland, comdirect Bank, Kerrygold, Wempe, J.J.Darboven, und eismann Tiefkühl Heimservice.