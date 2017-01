Klaus Petri heuert bei LG Electronics an

Klaus Petri, 55. startet am 1. Februar als Senior Manager PR & Corporate bei LG Electronics Deutschland, Eschborn, wo er die Nachfolge von Justine Figura antritt, die das Unternehmen im Zuge des Umzugs nach Eschborn verlassen hatte. Petri berichtet an Kai Thielen, Head of Corporate Marketing.



Petri startete seine Kommunikationslaufbahn als Redakteur beim Heise-Verlag in Hannover und wechselte später zu Philips nach Hamburg. Hier leitete er mehr als zehn Jahre Presse und PR für Consumer Electronics und später auch für die Elektro-Hausgeräte des Unternehmens. Nach einem internen Wechsel war er als stellvertretender Leiter der Unternehmenskommunikation von Philips in der DACH-Region für die Tages- und Wirtschaftspresse sowie die Kommunikation der Lichtsparte verantwortlich. Seit 2012 arbeitete Petri als selbstständiger Kommunikationsberater und wirkte seit Sommer 2015 außerdem als Chefredakteur des Fachhandelsmagazins 'hitec'.

23.01.2017

