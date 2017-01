%%%Deutscher Sparkassenverlag mit neuer Unternehmensspitze%%%

Beim Deutschen Sparkassenverlag (DSV) mit Hauptsitz in Stuttgart gibt es eine neu formierte Unternehmensspitze. Wilhelm Gans, 62, seit 1964 Mitglied der DSV-Geschäftsführung, rückt zum GF-Vorsitzenden auf. Zugleich wird der ursprünglich für Juli 2017 geplante Eintritt von Stefan Roesler, 44, in die DSV-GF mit sofortiger Wirkung vollzogen. Stefan Roesler wird sich insbesondere den Themenfeldern im medialen Segment widmen. Die dritte GF-Position bei der DSV-Gruppe nimmt weiterhin Ottmar Bloching, 51, ein, der zugleich GF-Vorsitzender bei der DSV-Tochter S-Payment ist. Vierter DSV-GF ist Markus Kegenhoff, 51, der den Bereich Vertrieb verantwortet. Dieser Wechsel in der DSV-Geschäftsführung war durch den plötzlichen Tod von Prof. Michael Ilg im Dezember 2016 notwendig geworden.

Die DSV-Gruppe, zu der neben dem Deutschen Sparkassenverlag auch die Agentur AM gehört, erzielt mit rund 2.200 Beschäftigten einen Umsatz von rund 850 Millionen Euro.