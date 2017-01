%%%Ex-Springer-Managerin Dr. Ulrike Handel wird neuer CEO von Dentsu Aegis Network %%%



Neue CEO Dr. Ulrike Handel (Foto: Dentsu Aegis)

Dentsu Aegis Network hat in Deutschland einen großen Verschleiß an Führungskräften. Nachdem letzten Sommer bei der Hauptmarke Carat gleich drei Geschäftsführer inklusive CEO Christopher Samsinger die Mediaagentur verlassen hatten (CEO-Ersatz ist jetzt mit Klaus Nadler gefunden), geht nun auch Zoja Paskaljevic als CEO von Dentsu Aegis Network Deutschland von Bord. Das überrascht, denn Paskaljevic war erst Ende 2014 in diese Position gehoben worden und hatte den Führungswechsel bei Carat mit verantwortet.

Auf Paskaljevic folgt Dr. Ulrike Handel. Sie soll ab 1. Mai 2017 die Gruppe, zu der neben Carat auch die Agenturmarken iProspect, Isobar, MKTG, Posterscope und Vizeum sowie lokale Spezialagenturen gehören, in die nächste Phase der strategischen Entwicklung führen. Bis zu ihrem Eintrittstermin übernimmt Lars Bo Jeppesen, CEO Dentsu Aegis Network Nordics, Central & Eastern Europe, interimistisch die Rolle des CEO Dentsu Aegis Network Deutschland zusätzlich.

Handel bringt laut Dentsu Aegis "umfassende Erfahrungen in der Digitalbranche, unternehmerische Leidenschaft mit klarer Vision und hervorragende Marktkenntnisse" mit. Sie kommt von ad pepper media International N.V., wo sie seit 2013 als Vorstandsvorsitzende den Turnaround und das nachhaltige Wachstum der Gruppe verantwortet habe. Davor war sie elf Jahre lang für die Axel Springer SE tätig, unter anderem als Mitglied der Verlagsgeschäftsführung der 'Welt'-Gruppe/'Berliner Morgenpost' und als Leiterin des Bereichs Digital Classifieds.

Lars Bo Jeppesen, CEO of Dentsu Aegis Network Nordics, Central & Eastern Europe, sagt zum Wechsel: “Wir bedanken uns bei Zoja für seinen Beitrag und hohes Commitment in der Restrukturierung unseres Geschäfts und für unsere zukünftige Positionierung. Über die vergangenen zwei Jahre hat Zoja dazu wichtige Ergebnisse erzielt: Dentsu Aegis Network in Deutschland neu strukturiert, unsere Geschäftsergebnisse gestärkt und das Geschäft neu ausgerichtet. Wir sind auf dem richtigen Weg und haben eine gute Plattform, um weiter zu wachsen. Ich wünsche Zoja persönlich alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft."

Er fügt hinzu: “Ulrike versteht, wie wir im Dentsu Aegis Network als Team zusammenarbeiten, um Marktchancen zu nutzen und gemeinsam weiter Marktpotenziale auszuschöpfen. Unser Führungsteam war nie stärker. Zusammen mit Ulrike wird es die Gruppe und unsere Ausrichtung erfolgreich voranbringen.”

Handel über ihre neue Aufgabe: "In unseren komplexen dynamischen Märkten ist es eine der spannendsten Aufgaben, Mediaagenturen und ihr Geschäftsmodell weiter zu entwickeln. Diesen Veränderungsprozess nun aktiv gestalten und führen zu dürfen, betrachte ich als großes Privileg und freue mich sehr darauf. Ich habe Dentsu Aegis als Network mit einer ausgeprägten Innovations- und Veränderungskultur und beeindruckenden M&A-Erfolgen kennengelernt."