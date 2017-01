%%%Grey Berlin und Geschäftsführer Matthias Meusel gehen getrennte Wege%%%

Der Berliner Standort der WPP-Agentur Grey verliert seinen Geschäftsführer. Matthias Meusel hat sich entschieden, den Dienstleister im Frühling zu verlassen, um sich einer neuen Aufgabe zu widmen. Nach eigenen Angaben will er sich und seiner Familie zunächst eine Pause gönnen. Wo es ihn danach hinzieht, ist noch nicht bekannt.

"Die Tatsache, dass Matthias nun Grey Berlin verlassen möchte, bedauere ich sehr", sagt Dickjan Poppema, CEO Grey Germany. "Unter seiner Führung wurde Grey Berlin zu einem wichtigen Treiber unserer Repositionierung im Markt. Es wurde in Berlin nicht nur viel Neugeschäft gewonnen, sondern 2015 auch sieben Löwen und ein Grand Prix erlegt. Man kann es auch anders sagen: Ohne Grey Berlin stünde Grey nicht so gut da, wie wir es derzeit tun! Dafür danke ich Matthias sehr und wünsche ihm alles erdenklich Gute für seinen weiteren Karriereweg."

Meusel heuerte im Januar 2014 bei Grey an, um den neuen Berliner Standort aufzubauen. Unter seiner Führung wurden Kunden wie Toyota Deutschland, Heineken, 'Welt am Sonntag', Panasonic, Bosch, Discovery Networks und zuletzt Weber Grill EMEA gewonnen. Ebenfalls unter seiner Regie strich Grey Berlin 2015 in Cannes einen Grand Prix und sieben Löwen sowie weitere internationale Kreativpreise für den Kunden Soundcloud ein.

Vor Grey Berlin war Meusel Chief Marketing Officer bei der ebay-Tochter mobile.de. Hier betreute er den Markenauftritt 'Welcher ist dein Nächster?', mit dem er einen silbernen Effie gewann. Zuvor zeichnete er als Mitglied der Geschäftsleitung bei DDB Berlin, wo er sich um die Kunden Bosch International und die Deutsche Bahn kümmerte. Seine Karriere startete er bei Scholz & Friends, wo er für die internationale Markenführung der Zigarettenmarke West zuständig war. Danach war er bei Scout24, Vodafone und Coca-Cola, wo er über vier Jahre die gesamte integrierte Kommunikation der Marke Coke leitete und alle Kommunikationsaktivitäten rund um die FIFA WM 2006 verantwortete.