Felix Klein leitet Marketing der E-Zigarette be posh

Felix Klein, 44, hat den Posten des Marketingdirektors bei der posh global GmbH, Düsseldorf, angenommen, die als unabhängiger Hersteller E-Zigaretten unter der Marke be posh anbietet. Klien bringe über 15 Jahre Berufserfahrung aus internationalen FMCG-Unternehmen mit ein – vor allem aus den Feldern der strategischen Markenführung auf globaler Ebene, des Innovationsmanagements und der Geschäftsfeldentwicklung. Tätig war er u. a. als Marketing Manager bei JT International S.A. für Marken wie Camel, Silk Cut oder Sterling in der Schweiz und in England, davor als Global Senior Brand Manager für Tchibo Kaffee. Seine Karriere begonnen hatte er im Marketing und Vertrieb bei Reemtsma. Zu seinen Aufgaben bei posh global zählen der Markenaufbau und die Markenführung, die Leitung des operativen Marketings sowie des Online-Shops, die Leitung des Produktmarketings und aller Maßnahmen des Direkt- und Dialogmarketings.