Sumi Chumpuree-Reyntjes neu im Berliner Spotify-Team

Sumi Chumpuree-Reyntjes verstärkt seit Jahresbeginn das deutsche Spotify-Team in Berlin. In der neu geschaffenen Position als Country Sales Lead ist Sumi bei dem Musik-Streamingdienst für die gesamte Vermarktung von Spotify Free in Deutschland verantwortlich und leitet in ihrer Funktion ein Verkaufsteam von mehr als 15 Personen. Langjährige Erfahrung im Vertrieb von innovativen Werbeformaten wie Video, Mobile und Display sammelte sie bei den internationalen Unternehmen Qlikworld und Vibrant Media. Zuletzt war die gebürtige Thailänderin als Head of Agency Sales bei Unruly Media für den strategischen Aufbau und die Steuerung des Verkaufsteams sowie die Erschließung neuer Märkte zuständig.