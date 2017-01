%%%Holger Wiesenfarth steigt zum Geschäftsführer Kreation bei Bloom auf%%%

Die in München ansässige Agentur Bloom befördert Holger Wiesenfarth, 44, zum Geschäftsführer Kreation. Als Managing Partner unterstützt er dabei die Geschäftsleitung um Tina Schumacher, Stefan Neukam und Peter Hösl. Wiesenfarth ist bereits seit 2010 bei Bloom tätig.

Als Creative Director Art baute er zunächst ein Team auf, bevor er 2011 zum Partner ernannt wurde. Nach seinem Kommunikationsdesign-Studium schloss er an der Miami Ad School in den USA seine Ausbildung ab. Im Anschluss startete er seine Karriere als Kreativer zunächst in Frankfurt/Main bei der Werbeagentur Schitto Schmodde Werbung. Außerdem machte er in den Folgejahren Station bei Wire Süden und Panama, beide Stuttgart.

Die 70-köpfige Agentur Bloom ist an den Standorten München und Nürnberg vertreten. Der Dienstleister betreut Kunden wie Allianz Global Investors, Apollo Optik, Electrolux AEG, Feinkost Käfer, Hymer, Rodenstock, Tchibo sowie die Versicherungskammer Bayern.