Julie Kang ist neue Geschäftsführerin von Serviceplan Korea



Julie Kang, neue GF von Serviceplan Korea (Foto: Serviceplan)

Julie Kang ist ab sofort neue Geschäftsführerin von Serviceplan Korea mit Sitz in Seoul. Kang kam im Zuge der Übernahme von Liquid Campaign durch die Serviceplan Gruppe, München, 2009 als General Manager zu Serviceplan und betreute in dieser Funktion Kunden wie Ikea, Absolut und BMW sowie mehrere lokale Marken. Sie war maßgeblich an der Strategieentwicklung und dem Aufbau der Kreativ-Partnerschaft mit Dot, einer Braille-Smartwatch für Sehbehinderte, beteiligt – einem Projekt, das weltweit Beachtung fand sowie mit internationalen Preisen ausgezeichnet wurde. Vor Serviceplan war Julie Kang als Senior Account Manager bei der digitalen Sparte des BBDO-Netzwerks, Interone, und bei Grape Communications tätig, wo sie Kampagnen für LG Electronics und Electrolux leitete.

Markus Noder, Geschäftsführer von Serviceplan International, sagt: "Die Ernennung von Julie Kang stärkt nicht nur unsere Position als führende unabhängige Kommunikationsagentur Koreas, sondern auch unsere auf Glocalization – Global Localization –, Innovation und Kundenservice ausgerichtete Kultur.“ Kang fügt hinzu: "Ich fühle mich geehrt, nicht nur die erste Geschäftsführerin bei Serviceplan Korea, sondern auch die erste koreanische Geschäftsführerin dieses herausragenden Teams sein zu dürfen. Mir ist besonders wichtig, kreative Kapazitäten und Raum für Innovation zu schaffen, um die angestaubten Stereotypen der Werbebranche hinter uns zu lassen. Wir werden unseren Weg als differenzierte Kommunikationsagentur weiterführen und nach neuen, modernen digitalen Möglichkeiten suchen."

Der bisherige Geschäftsführer von Serviceplan Korea, Edmund Schaeffer, der den Standort in Korea aufbaute und "für Erfolg und starkes Wachstum sorgte" (Serviceplan), siedelt nach Europa um. Von hier aus wird er nach neuen Expansionsmöglichkeiten für die Gruppe "forschen, wobei ihm seine Professionalität und sein Wissen um die asiatische Kultur von Nutzen sein werden".

2013 aus der Übernahme von Liquid Campaign hervorgegangen, ist Serviceplan Korea einer von gut 35 internationalen Standorten der Serviceplan Gruppe und arbeitet ebenfalls nach dem Haus der Kommunikation-Konzept. Das 50-köpfige Team betreut Kunden wie BMW, Absolut, die Universität Soongsil und Dot. Als "erfolgreichste und innovativste unabhängige Agentur in Korea" gewann sie 2016 23 Preise und Auszeichnungen.