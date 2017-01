%%%Führungswechsel beim Spielwarenverlag Ravensburger %%%

Clemens Maier, 45, übernimmt im kommenden April beim Spielwarenhersteller Ravensburger von Karsten Schmidt, 60, den Vorstandsvorsitz. Schmidt werde sich "nach 15 Jahren erfolgreicher Tätigkeit" an der Spitze des Unternehmens verabschieden. Unter seiner Führung wuchs es von 288 Mio. auf heute über 450 Mio. Euro Jahresumsatz.

Der studierte Volkswirt Maier ist bereits seit elf Jahren bei Ravensburger. Nach dem Einstieg als Geschäftsführer der spanischen Tochtergesellschaft leitete er das Innovationsmanagement am Hauptsitz in Ravensburg. Seit 2011 ist er Mitglied im Vorstand und führt dort neben dem Buchverlag und dem Bereich Freizeit und Promotion die Akquisitionen Wonder Forge in USA und Brio in Schweden. Vor seinem Start bei Ravensburger sammelte er international Erfahrungen bei Medien- und Verlagshäusern wie Nickelodeon, London, und Random House, New York. Maier gehört zur Inhaberfamilie und ist Urenkel des Unternehmensgründers.