%%%Bernd Leukert neu im Bertelsmann-Aufsichtsrat%%%

Bernd Leukert, 49, Vorstand für Produkte und Innovation bei SAP, ist mit sofortiger Wirkung neu in den Aufsichtsrat der Bertelsmann SE & Co. KGaA, Gütersloh, berufen worden. Das Medienunternehmen will damit die Digitalkompetenz im Kontrollgremium weiter ausbauen und das Themenfeld Innovation verstärken. Leukert ist bei SAP weltweit für die Entwicklung und Auslieferung aller Produkte, für strategische Innovationsinitiativen sowie die Themenfelder User Experience und Design verantwortlich.

Der Bertelsmann-Aufsichtsratsvorsitzende Christoph Mohn betont: "Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit im Aufsichtsrat. Bernd Leukert ist ein digitaler Vordenker mit exzellentem Fachwissen vor allem in den Bereichen Innovationsmanagement, künstliche Intelligenz und Internet der Dinge. Als Vorstandsmitglied eines weltweit tätigen und bedeutenden Softwarekonzerns kann er Bertelsmann hervorragend bei der Identifikation neuer Wachstumschancen im digitalen Zeitalter beraten und begleiten. Mit seiner Kompetenz wird er die Diskussionen in unserem Kontrollgremium sehr bereichern."