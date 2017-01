%%%Andrè Kemper im SPIEGEL-Gespräch: %%%

"Die wichtigste Kampagne, an der man arbeitet, ist man selbst." erklärt Andrè Kemper in der heutigen SPIEGEL-Ausgabe. Den 53-jährigen Kreativen haben die SPIEGEL-Redakteure Isabell Hülsen und Markus Brauck interviewt. Kemper erzählt über seinen Karriereweg, seine Stärken und Schwäche, die Ohrfeige beim Wiener Opernball und im Mercedes-Spot.

Anlass für das SPIEGEL-Interview ist die Tatsache, dass erstmals eine deutsche Agentur - nämlich antoni - einen Spot für das wohl wichtigste TV-Ereignis der Welt produziert: die Super Bowl-Übertragung, bei der locker 110 und mehr Millionen Zuschauer vor dem Schirm sitzen. Das ist ein Spot für den Kunden Mercedes mit Peter Fonda in der Hauptrolle und Musik von Steppenwolf - mehr lässt sich Kemper nicht entlocken. Es steht zu vermuten, das da der Spielfilm "Born to be wild" ansatzweise wieder in Gedächtnis kommen wird.

Zum SPIEGEL-Gespräch geladen zu werden ist stets eine besondere Anerkennung. Meist wird diese Politikern, Managern, Wissenschaftlern oder Künstlern gewährt. Werber sind nur selten darunter - nun gehört Andrè Kemper dazu. den Anfang bei den Werbern machte Mitte der 80er Jahre übrigens der legendäre Werbe-Manager Willi Schalk, damals in seiner Eigenschaft als Deutschland-Chef von TEAM/BBDO und parallel Chef von BBDO International. Der zweiter Werbe-Mann war dann Schalks Kollege und Partner Vilim Vasata, der legendäre TEAM-Gründer, der letzten Sommer verstarb.