%%%Abo-Business: Martin Lange wird neuer GF bei Pressevertriebszentrale PVZ %%%

Bei der Pressevertriebszentrale PVZ in Stockelsdorf bei Lübeck wird sich in 2017 ein Wechsel in der Geschäftsführung vollziehen. Spätestens am 1. Juli wird Martin Lange, 44, in die PVZ-Geschäftsführung eintreten. Er kommt von dem Nationalvertrieb BPV aus Rheinfelden, der zur Medweth-Verlagsgruppe gehört. Die PVZ ist ein Abo-Dienstleister, der für nahezu alle Publikumszeitschriften-Verlage in Deutschland tätig ist.

Martin Lange folgt auf Ingolf Becker, dessen GF-Vertrag Ende 2017 auf eigenen Wusch ausläuft. Der 61-jährige Becker ist seit 18 Jahren für die PVZ tätig, zunächst als Prokurist und später als GF.

Martin Lange ist seit 2011 als GF für BPV aktiv. Davor stand er viele Jahre in Diensten der Bauer Media Group, unter anderem als Bereichsleiter Abonnement, als GF der Grosso-Tochter PVN in Hamburg und als GF der Tochter Medien Special Vertrieb.