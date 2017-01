%%%Agentur cyperfection sucht Leute für neues Berlin-Büro%%%

Die Ludwigshafen Digitalagentur cyperfection plant den Start eines Büros in Berlin. Dafür sucht Geschäftsführer Sven Korhummel Strategen, Konzeptioner, Screendesigner und Projektmanager. Einen Kunden, der dank Berlin-Büro in den Genuss einer Vor-Ort-Betreuung kommen würde, gibt es nicht. Vielmehr will cyperfection den neuen Standort nutzen, um qualifiziertes Personal einstellen zu können. "Wir fokussieren uns nicht auf das Umsetzen von Einzellösungen, sondern gehen auf die Problemstellungen von Unternehmen ganzheitlich an. Dabei kommen wir oft an den Punkt, wo wir erst eine Strategie aufsetzen und dann aus einem Bouquet von möglichen Kanälen die richtigen kommunikativen Wege für den Kunden beschreiten", sagt Korhummel.

Mehr über die Berlin-Pläne und das Profil der Agentur lesen Abonnenten unserer neuen Printausgabe (Bestellung hier).