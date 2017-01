%%%Dirk Kemmerer von Arvato Digital Marketing zur Bertelsmann Printing Group%%%

Dirk Kemmerer, beim Bertelsmann-Konzern, Gütersloh, bislang Geschäftsführer von Arvato Digital Marketing, wechselt zum 1. Februar zur Bertelsmann Printing Group. Das bestätigte ein Arvato-Sprecher auf unsere Anfrage. Kemmerer zieht in die Geschäftsführung von Mohn Media und in das oberste Führungsgremium der Bertelsmann Printing Group ein. Innerhalb der Geschäftsführung von Mohn Media wird er sich primär um die Themen Vertrieb, Key Account Management und Marketing kümmern. Darüber hinaus übernimmt er die Leitung der BPG-Geschäftseinheit Campaign und bleibt für das Dialog-Geschäft, das die Aktivitäten von AZ Direct in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Adality und das Joint Venture BeDirect umfasst, die Deutschland Card sowie die Stabsabteilung IT verantwortlich, die gleichzeitig von Arvato in die Bertelsmann Printing Group wechseln.

Die bei Arvato verbleibenden Profitcenter Loyalty und Rewards werden zum gleichen Zeitpunkt innerhalb von Arvato in den Geschäftsbereich Arvato SCM Solutions integriert. Durch die damit verbundene intensivere Vernetzung der Geschäfte stärkt Arvato die Wachstumsplattform SCM-E-Commerce und kann Kunden aus den Branchen Fashion und Handel zukünftig voll integrierte Omnichannel-Lösungen anbieten.