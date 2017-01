%%%Uwe Horn kommuniziert für d&b Audiotechnik%%%

Uwe Horn hat bei der d&b Audiotechnik GmbH weltweit die Verantwortung für Public Relations übernommen. Bei dem Hersteller von Beschallungsanlagen leitet er damit das PR-Team, das sowohl am Hauptsitz in Backnang als auch in Nailsworth in Großbritannien angesiedelt ist. Die Funktion wurde neu geschaffen - Public Relations und Marketingkommunikation waren bisher in einer Hand.

Vor seinem Wechsel zu dem vor 35 Jahren gegründeten Audiotechnik-Anbieter leitete Horn die Unternehmenskommunikation des Medizintechnikherstellers Maquet. Davor war der Wirtschaftswissenschaftler in leitenden Positionen bei Porsche Consulting und Roland Berger, bei der Sparkassen-Versicherung und beim Verlag Reader's Digest in Stuttgart tätig. Seine ersten beruflichen Sporen hatte er sich als Lokalredakteur bei der Kreiszeitung 'Böblinger Bote' verdient.

Als Lautsprecher-Systemhersteller gestartet, versteht sich d&b heute als Pro-Audio-Lösungsanbieter, der neben mobilen Lösungen für Events, Konzerte und Großveranstaltungen auch verstärkt Festinstallationen in Stadien, Theatern, Konzert- und Veranstaltungssälen zum Einsatz bringt.