%%%IPG Mediabrands: Leslie Rasimas wird Director für Global Corporation Communications %%%

Die zur Interpublic-Holding gehörende Media-Unit IPG Mediabrands holt Leslie Rasimas als Director für Global Corporation Communications an Bord. Zuvor war Rasimas knapp zwei Jahre als Director of Marketing bei der GroupM -Tochter MediaCom tätig, davor arbeitete sie gut zwei Jahre als Associate Director of Marketing Communications bei der Omnicom -Agentur OMD Von Oktober 2007 bis Dezember 2009 war Leslie Rasimas zunächst als Global Business Development Manager und anschließend als Director of Global Awards bei den New York Festivals aktiv.