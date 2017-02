%%%Michael Hauffe grüßt als neuer Director of User Experience Consulting bei McCann Worldgroup%%%

Der Düsseldorfer Standort von McCann Worldgroup verstärkt sich mit Michael Hauffe, 47. In der neugeschaffenen Position des Director of User Experience Consulting wird er die digitale Kompetenz ausbauen. Dabei wird er in Zusammenarbeit mit Strategie, Kreation, Beratung und IT User Experience- und Customer Experience-Prozesse verantworten.

Im Vordergrund von Hauffes Arbeit steht die Vernetzung von Mensch und Marke. Dabei wird er die unterschiedlichen Touchpoints optimieren und Innovationen beisteuern, um ganzheitliche Erlebnisse für die Nutzer der Marken, Produkte und Services der McCann Worldgroup-Kunden zu schaffen. Dazu gehören in Düsseldorf u.a. Miele, L’Oréal Paris, Maybelline New York, Nespresso und Helaba. Hauffes Ziel ist es, den Fokus der Arbeit von McCann Worldgroup stärker auf die Nutzer auszurichten, die Konsistenz der User Experience zu maximieren und damit die Zufriedenheit von Kunde und Konsument zu verbessern.

Hauffe kommt von Splash Worldwide, wo er zuletzt als Managing Director zeichnete. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen gehörten PopNet, BBDO Proximity, Hornbach und isobar.