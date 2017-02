%%%Markus Neckar wird Lead of Conception bei TWT %%%

Markus Neckar, 35, übernimmt bei der mehr als 300-köpfigen Digitalagentur TWT als Lead of Conception im Geschäftsbereich Experience Platforms die inhaltliche und strategische Verantwortung des Konzeptions-Teams. Zuvor arbeitete Neckar bei TWBA, Ressourcenmangel, argonauten G2, Saatchi & Saatchi und Grey Worldwide. In seiner neuen Position soll er laut TWT die "Entwicklung kanalübergreifender Konzepte verantworten, die die emotionale Bindung des Endkunden während der gesamten Customer Journey sicherstellen". Es geht z.B. um Virtual Reality-Lösungen.

“Durch seine langjährige und vielfältige Praxis als Konzepter und Information Architect erweitert Markus optimal unser Team aus erfahrenen Digitalexperten. In seiner Position steuert und koordiniert er viele innovative Projekte und bildet dabei die Schnittstelle zwischen Businessziel und Nutzererwartung", sagt Hans J. Even, Geschäftsführer der TWT Digital Group.



Die Agenturgruppe mit Zentrale in Köln, die neulich die Agentur reality bytes übernommen hat, betreut z.B. Johnson & Johnson, Mondelçz, Milka, Nestlé, Otto, Commerzbank, Deutsche Bank, Gefa, Bosch, Henkel, Bayer, Deutsche Telekom, DKV, DHL, Brenntag und Vaude.