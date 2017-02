%%%Gabriele Ottino wird Managing Director des Online-Terminplaners Doodle %%%

Gabriele Ottino ist nun offiziell Managing Director bei der Terminfindungs-Plattform Doodle. Er führt das Unternehmen bereits seit vergangenem Jahr interimistisch und übernimmt jetzt auch langfristig die Leitung der Doodle-Teams in Zürich und Berlin sowie des Entwickler-Teams rund um den Chatbot Meekan by Doodle in Tel Aviv. Unter seiner Leitung soll das Premium-Angebot von Doodle weiter ausgebaut und das Entwicklerteam in den kommenden Monaten deutlich verstärkt werden.

Vor Doodle war Ottino bei Tamedia als Head of Digital Strategy tätig und verantwortete dort die Umsetzung und Weiterentwicklung der Digitalstrategie. 2014 hat Tamedia Doodle gekauft. Er verfügt über einen Master in Physik der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne und einen MBA in Business Administration der London Business School.