Marcos Placias Pereiro wechselt zum Kundenvertrieb von WerbeWeischer

Marcos Placias Pereiro verstärkt seit 1. Februar als Senior Key Account Manager das Kundenvertriebsteam von WerbeWeischer, Hamburg. Der 40-Jährige wird bei dem Kinovermarkter schwerpunktmäßig Ansprechpartner für Kunden aus den Branchen Automobil, Kfz-Zubehör, Energie + Energieversorger, Mode + Textilien. Er berichtet an Jörg Herms, Leiter Kundenvertrieb bei WerbeWeischer. Zuletzt war er vier Jahre als Senior Key Account Manager bei Burda Forward in der Online-Vermarktung tätig. Seine berufliche Karriere startete Placias Pereiro als Redaktionsvolontär bei der G+J Entertainment Media in den Bereichen Games und Kino, wo er später auch für die redaktionellen Inhalte auf Kino.de verantwortlich war.