%%%Stefan Uhl verlässt Starcom – Frank-Peter Lortz übernimmt kommissarisch%%%

Stefan Uhl, 47, CEO Starcom DACH, räumt auf eigenen Wunsch seinen Schreibtisch, um sich zur Jahresmitte einer neuen Herausforderung außerhalb von Publicis Media zu stellen. Uhl leitete die Agentur seit Anfang 2013. Zuvor war er 19 Jahre lang in unterschiedlichen Positionen für Mindshare, ebenfalls in Frankfurt, tätig. Ein Nachfolger für den CEO-Posten wird gesucht. Vorerst übernimmt Frank-Peter Lortz, CEO Publicis Media DACH, Uhls Aufgaben kommissarisch in der Rolle des Chairman.

Frank-Peter Lortz, CEO Publicis Media DACH: "Stefan hat die Starcom in den vergangenen vier Jahren zu einem eigenen Agenturtypus innerhalb der Publicis Media entwickelt und ihre Größe verdreifacht. Mit dem Ausbau der Abteilung für Precision Marketing und klugen Investitionen in Data, Analytics und Content konnte Starcom für Kunden einzigartige Lösungen entwickeln, die ganz im Zeichen der Human-Experience-Positionierung stehen. Diese Strategie hat sich nicht erst im Wettbewerb um Neukunden wie Mars, Merck und FiatChrysler bewährt. Mit Kundengewinnen wie Air Berlin, Deutsche Bank, Deutsche Bahn digital und Vileda konnte Stefan auch das deutsche Geschäft maßgeblich ausbauen. Wir bedauern Stefans Entscheidung sehr. Nichtsdestotrotz danken wir ihm für sein herausragendes Engagement und die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit. Beruflich wie persönlich wünschen wir ihm alles Gute."

Stefan Uhl: "Starcom steht für Human Experience, und so waren die vergangenen vier Jahre für mich auch persönlich geprägt von Menschen und Erfahrungen. Das Frankfurter Team war und ist großartig. Wir haben hart gearbeitet und wurden mit Erfolg belohnt. Jeder einzelne Tag unserer Zusammenarbeit war mir eine Freude. Dafür vielen, herzlichen Dank. Aus dem deutschen und aus dem internationalen Netzwerk wurde mir viel Vertrauen entgegen gebracht. Ich habe vor vier Jahren eine Chance erhalten, auch dafür bin ich dankbar. Jetzt freue ich mich auf den nächsten beruflichen Schritt, aber ich kann sagen: Die Starcom Experience wird immer ein Teil von mir bleiben."