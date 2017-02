%%%Havas Media-Mitarbeiter wechseln zu Exactag%%%

Exactag, ein Anbieter für Marketing Attribution in Deutschland, holt sich insgesamt vier Mitarbeiter von Havas Media an Bord. Das Unternehmen will ein Kompetenzteam für strategische Kundenberatung und digitale Produktentwicklung in dem Bereich datengetriebene Kommunikationssteuerung am neuen Standort Frankfurt aufbauen. Kerstin Clessienne als Director Business Development und Sotir Hristev als Head of Data Science leiten die zehnköpfige Frankfurter Crew und berichten direkt an die Geschäftsführung von Exactag, Jörn Grunert und Mario Szirniks. Weitere neue Mitarbeiter sollen im Laufe des Jahres folgen.



Clessienne fungierte zuletzt als Group Director Digital Strategy, Data & Technology bei Havas Media. Davor war sie als Chief Digital & Product Officer in der Beratung namhafter Kunden im Hinblick auf die digitale Transformation bei der IPG Deutschland Gruppe tätig.

Hristev verantwortete zuletzt als Group Head Data Science den Bereich Data Science bei Havas Media. Dort war er vor allem für Datenanalyse, datengetriebenen Mediaaeinkauf, Targeting und Audience Management zuständig. Zuvor war er bei Mindshare beschäftigt.