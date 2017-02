%%%Ex-Grey-GF Wolf Ströhlein geht zu Cadman Real Estate Marketing%%%

Wolf Ströhlein trat zum 1. Februar 2017 als Director Sales in die Düsseldorfer Agentur Cadman Real Estate Marketing ein. Der Marketingexperte hat internationale und nationale Agenturmarken und Unternehmen beraten und war in Gesellschaften der Omnicom-Gruppe (u.a. BBDO/Stein, Pleon, Interbrand) sowie der WPP tätig. Zuletzt bis 2016 als Leiter des Shopper Marketings bei Grey EMEA (Europe/Middle-East /Africa) sowie als Geschäftsführer der Grey Shopper GmbH in Deutschland.

Der geschäftsführende Gesellschafter und Gründer von Cadman Marc Kömmerling sagt: "Wir haben in den letzten zehn Jahren eine außergewöhnliche Wachstumsgeschichte geschrieben und den Markt des Real Estate Marketing in Deutschland maßgeblich mitentwickelt, denn wir waren immer Pioniere, besonders im Bereich der digitalen Kommunikation. Wir werden daher weiterhin in unser Wachstum investieren und dazu dieses Jahr Standorte in Berlin und München gründen, sowie unsere digitalen Kompetenzen, bspw. den Bereich Virtual Reality, ausbauen."

Der nächste logische Schritt sei, auch Kunden in angrenzenden Geschäftsfeldern sowie auf internationaler Ebene die strategischen und kreativen Leistungen von Cadman anzubieten. Ströhlein sei der Richtige, ein "absoluter Profi im Bereich des Business Development", schwärmt Kömmerling.