%%%Electrolux mit neuem Vertriebschef%%%

Horst Nikolaus, 45, hat bei Electrolux Deutschland im Vertrieb Elektrohandel als neuer Director Sales die Leitung der Organisation in Deutschland und damit die Nachfolge von Michael Maier übernommen. Er berichtet an Gerd Holl, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Electrolux Deutschland.

Nikolaus startete seinen beruflichen Werdegang 1988 bei Grundig. Nach verschiedenen Marketing- und vor allem Vertriebsstationen mit zunehmender Leitungsverantwortung wechselte er 2008 zu Polaroid, wo er als General Manager Central Europe tätig war. 2009 kehrte er als Sales Director für Deutschland und Österreich zu Grundig zurück. Seit 2012 stand er als Geschäftsführer an der Spitze des Vertriebs.