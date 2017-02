%%%DigitasLBi: Nigel Vaz wird neuer Global President%%%

Beim Publicis Groupe Agentur-Network DigitasLBi ist Nigel Vaz zum neuen Global President berufen worden. Vaz ersetzt Luke Taylor, der sich dazu entschieden hat, die Agentur zu verlassen. Taylor ist bereits die zweite britishe Führungskraft innerhalb weniger Wochen, die die Agentur-Holding Publicis verlässt. Anfang Janaur hatte Robert Senior, Global CEO bei Saatchi & Saatchi , seinen Rücktritt verkündet (siehe Meldung ).Nigel Vaz ist derzeit CEO beim Publicis Data und Consulting-Berich Publicis.Sapient für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) sowie Asien-Pazifik (APAC). Er wird seine neue globale Rolle bei DigitasLBi zusätzlich zu seiner derzeitigen Position ausüben. DigitasLBi ist einer der drei Bereiche neben SapientRazorfish und Sapient Consulting im Network Publicis.Sapient.Luke Taylor war 22 Jahre lang maßgeblich beim Aufbau von DigitasLBi zum einem der weltweit größten digitalen Agebtur-Networks beteiligt. Er gründete 1995 Oyter Partners in London, die nach der Übernahme von DigitasLBi weiterbestehen blieb. Taylor verkauft seine Anteile 2012 für 41,6 Millionen Euro an die Publcis Groupe.Vaz leitete SapientNitro in Europa, bevor das Network in 2014 für 3.4 Millarden Euro von der Holding Publicis Groupe übernommen wurde.Nigel Vaz wird künftig eng mit beiden Co-CEOs bei Publcis.Sapient Alan Wexler und Chip Register zusammen arbeiten.