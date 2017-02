%%%Beiersdorf engagiert neuen Vorstand für Eucerin, Hansaplast und La Prairie%%%

Vincent Warnery wird Mitte Februar nezer Vorstand der Beiersdorf AG, Hamburg, zuständig für die Marken Eucerin, Hansaplast und La Prairie. Bis November 2016 war Warnery bei der Sanofi S.A., Paris, Senior Vice President & Head of Global Consumer Health business.

Der Franzose hatte seine berufliche Karriere nach seinem Master in Business Administration 1991 bei Procter & Gamble in seinem Heimatlang begonnen. Anschließend arbeitete er 15 Jahre in verschiedenen führenden Funktionen für L´Oréal in Europa, Asien und Lateinamerika, bevor er 2011 zu Sanofi wechselte.