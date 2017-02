%%%Ex-Jalag-GF Dr. Jan Piere Klage grüßt als Professor bei der Fachhochschule Stralsund%%%

Dr. Jan Pierre Klage, 56, wurde vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur zum Professor für Leisure and Media Economics im Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Stralsund berufen. Der gebürtige Offenbacher zählt ebenso wie der heutige Tagesspiegel-Verleger Sebastian Turner zu den Vätern er legendären FAZ-Kampagne "Dahinter steckt immer ein kluger Kopf". Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt begann er seine berufliche Laufbahn 1984 im Bereich Werbung bei der deutschen Bank in Frankfurt. Über weitere Stationen bei der Frankfurter Sparkasse und dem Mafo-Institut Blähser und Peter in Frankfurt geht er 1991 zur FAZ und übernimmt die Leitung des Bereichs Werbung, Marketing und Kommunikation. 2007 holt ihn der Hamburger Verleger Thomas Ganske als Sprecher der Geschäftsführung zum Jahreszeiten Verlag nach Hamburg. In den sechs Jahren beim Jalag ist Dr. Klage intensiv mit der Umstrukturierung beschäftigt. Er leitet auch die Zusammenarbeit mit der Medweth-Gruppe ein und ist maßgeblich an der Gründung der Vermarktungstochter Brand Media beteiligt.

Nach dem Ausscheiden beim Jalag macht sich Dr. Klage Anfang 2012 mit der drmb / dr. klage managment beratung selbstständig. Seit 2014 ist er zudem als freier Mitarbeiter beim Lucas Consulting Team und als Dozent an der Bunsiness and Information Technology School GmbH Hamburg (BiTS) tätig.