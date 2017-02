%%%Ex-Isobar-Chef Jörg Zabel jetzt bei ChangeworkZ %%%

Jörg Zabel, 56, ist nach 'nb'-Informationen neuer Geschäftsführender Partner der ChangeworkZ GmbH, einer Paderborner Beratungsfirma für "agiles Zukunftsmanagement". In der Werbebranche ist Zabel vor allem von seiner Station als hiesiger CEO der Dentsu Aegis-Tochter Isobar (von Anfang 2011 bis Sommer 2015) bekannt. Nach seinem Ausstieg dort hatte er ein gutes halbes Jahr als Managing Director für die UDG United Digital Group in Düsseldorf gearbeitete, dort aber im Frühjahr 2016 schon wieder seinen Hut genommen. Weitere Details zu der Personalie lesen Sie in der aktuellen Print-Ausgabe von 'nb'.