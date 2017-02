%%%Jochen Fischer, Geschäftsführer bei Grey Germany, hat seinen Hut genommen%%%

Jochen Magnus Fischer, im September 2015 als Geschäftsführer zu Grey in Düsseldorf gewechselt (hier mehr), hat seinen Schreibtisch geräumt. Das bestätigt die Agentur auf Anfrage und fügt hinzu, dass der Abschied private Gründe habe. Fischer wolle wieder näher bei seiner Familie in Frankfurt sein und nicht täglich Pendeln müssen. Grey sei an einer Nachfolgelösung dran – Ausgang offen.

Im Team um Grey-CEO Dickjan Poppema sollte Fischer sich vorrangig um strukturelle Prozesse kümmern wie die "abschließende Verschmelzung aller Units der Gruppe in eine integrierte, in sich flexible Organisation" (Grey). Ferner sollte er die Steuerung der großen Neugeschäftspitches übernehmen sowie kulturelle und Führungsaspekte mitgestalten.

Fischer arbeitete vor der Grey-Stippvisite als Client Service Director bei MRM / McCann in Frankfurt.