%%%DOoH: Reinhard Risse wird Geschäftsführer von 7Screen %%%

Reinhard Risse, 50, wird zum 1. März 2017 Geschäftsführer von 7Screen. Eva Adelsgruber, 43, die den DOoH-Vermarkter von ProSiebenSat.1 im vergangenem Jahr aufgebaut hat, verlässt die TV-Gruppe. Risse übernimmt die 7Screen-Geschäftsführung zusätzlich zu seiner Funktion als Director Online Sales von SevenOne Media. Mit der damit einhergehenden engeren Verzahnung von Digital Out of Home und Online will SevenOne Media künftig integrierte Vermarktungskonzepte besser aus einer Hand bedienen. Unverändert bleibt die Position von Jan Schwark als COO und Co-Geschäftsführer von 7Screen.

SevenOne Media ist im Februar 2016 in die digitale Außenwerbung eingestiegen. Dazu hat der ProSiebenSat.1-Vermarkter eine exklusive Partnerschaft mit Cittadino vereinbart. Cittadino gehört mit rund 10.000 Screens zu den größten Anbietern von digitalen Marktflächen in Deutschland, unter anderem an Flughäfen, Tankstellen, Raststätten, Shopping Center, öffentliche Plätze in Großstädten und am Point of Sale.

Reinhard Risse ist seit 2007 bei SevenOne Media tätig und verantwortet seit 2012 die Führung des Digital Sales-Bereichs. Frühere berufliche Stationen waren IP Deutschland und AOL Germany.