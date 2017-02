%%%Kerstin Elsholz neu im Management Board von TVSmiles%%%

Kerstin Elsholz ergänzt als neuer Chief Sales & Marketing Officer das Management Board des Mobile-Native-Advertising-Anbieters TVSmiles in Berlin. Künftig leitet sie die Bereiche Sales und Marketing und berichtet direkt an CEO und Gründer Christian Heins.

Elsholz verantwortete zuvor unter anderem als Director Editorial Solutions für MSN das Branded Entertainment-, Sponsoring -und Content-Marketing Geschäft für die Region EMEA sowie zuvor als Chefredakteurin bei MSN die User-Experience im MSN-Media-Network EMEA. Elsholz exportierte zudem als Geschäftsführerin von Quiz TV in London das 9live-Geschäftsmodell nach Großbritannien und baute dort den ersten interaktiven Call-TV-Sender im Auftrag von InterActive Corp auf. Auc in der Schweiz war sie in der Medienbranche tätig. Beim öffentlichen Schweizer Radio- und Fernsehen steuerte Elsholz das Video-on-Demand- und Brand Licensing-Geschäft und betreute Kunden wie die Swisscom Beteiligung Cinetrade.