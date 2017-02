%%%Frank Behrendt ist neuer GF von Serviceplan PR%%%



PR-Experte Frank Behrendt (Foto: Serviceplan)

Frank Behrendt ist ab sofort Geschäftsführer von Serviceplan Public Relations – gemeinsam mit den beiden Gründern und Geschäftsführern der Serviceplan Public Relations Group, Thorsten Hebes und Klaus Weise. Mit Behrendts Zugang am Standort Köln soll nicht nur dort ein Team für PR und Content aufgebaut werden, das eng mit den weiteren Standorten der Serviceplan Public Relations Group zusammenarbeitet, sondern das wachsende Thema Content standortübergreifend mit Behrendt als Kopf noch stärker nach außen getragen werden.

Der Neue war zuletzt Vorstand bei fischerAppelt, Hamburg, und profilierte sich nebenbei als Autor des Bestsellers 'Liebe dein Leben und nicht deinen Job'. Nach Stationen bei 'Bild', Dornier, Henkel, RTL Television und Universal Music war der Absolvent der Deutschen Journalistenschule in München Deutschland-Chef bei KetchumPleon, bevor er 2011 zu fischerAppelt wechselte. Von März 2016 bis Januar 2017 war er als Senior Advisor für fischerAppelt tätig.

Mit Dominik Schütte und der im Sommer 2015 von ihm gegründeten Unit Serviceplan Content Marketing hat die Serviceplan Gruppe bereits ihr Leistungsspektrum im Bereich Content erweitert. Serviceplan will so die journalistische Kompetenz mit den technologischen Möglichkeiten, die eine modern aufgestellte Content-Agenturgruppe braucht, anbieten. Von klassischer Medienproduktion über das Bespielen von sozialen Kanälen, Performance Marketing in Richtung Search bis hin zu einer zielgenauen Ansprache relevanter Zielgruppen durch ausgefeilte Targeting-Tools wie beispielsweise psychologisches Targeting.

Behrendt schwärmt über seine neue berufliche Heimat und Herausforderung: "Es ist großartig, künftig dem Champions-League-Kader von Serviceplan anzugehören. Die Gruppe hat alles, was man heute und morgen für eine intelligente und erfolgreiche Kommunikation braucht. In Deutschland genauso wie international. Als kreativ tickender Kommunikator mit einer integrierten Denke und Leidenschaft für gute Geschichten, habe ich in allen Gesprächen mit den Machern bei Serviceplan 100 Prozent Übereinstimmung gespürt. Daher brauchte ich nicht lange überlegen, um aus voller Überzeugung JA zu meiner neuen beruflichen Heimat zu sagen."

Die Serviceplan Public Relations Group ist bisher in Berlin, München und Hamburg vertreten.