%%%Otto Bock Healthcare: Mark Christian Schneider grüßt als Leiter Unternehmenskommunikation %%%

Bei dem Medizintechnik-Unternehmen Otto Bock Healthcare mit Hauptsitz in Duderstadt hat Mark Christian Schneider Anfang Februar 2017 die neu geschaffene Position Leiter Unternehmenskommunikation/Investor Relations übernommen. Der 43-jährige Wirtschaftsjournalist, der zuletzt als "Automobil-Experte bei der Axel Springer SE das Magazin 'Bilanz' mit aufgebaut hat, wird vom Standort Berlin aus arbeiten und direkt an Prof. Hans Georg Näder, den Vorsitzenden der Geschäftsführung berichten.

Der gebürtige Hildesheimer begann seine berufliche Karriere als Marketing-Referent der Stadt Göttingen. Weitere berufliche Stationen waren Pressesprecher im Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Hannover, sowie die Redaktionen 'Handelsblatt' du 'Capital'.

Bei Otto Bock wartet als erste große Aufgabe der geplante Börsengang im Jahr 2019. In Vorbereitung dieses Börsengangs sollen bis Mitte 2017 20 Prozent der Anteile an große Investoren wie etwa Family Offices oder Private Equity Firmen platziert werden. Otto Bock ist Weltmarktführer in der Prothetik mit 56 Auslandsgesellschaften und mehr als 6.800 Mitarbeitern weltweit. 2016 erreichte das Unternehmen bei knapp 5 Prozent Wachstum einen Umsatz von rund 870 Millionen Euro.