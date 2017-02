%%%Thomas Hertle steigt bei Swell als Managing Partner ein%%%

Thomas Hertle, 52, ist neuer Managing Partner bei der Brand Planning-Agentur Swell mit Sitz in Nürnberg. Dort soll er die Marken- und Innovations-Expertise ausbauen und den Bereich Shopper Insight & Experience stärken. Er unterstützt den Swell-Gründer Dr. Oliver Nickel, ebenfalls Managing Partner.

Der studierte Soziologe Hertle ist seit über 20 Jahren in der Marktforschung/Markenberatung tätig. Von 1993 bis 2000 war er für die Mafo-Beratung Icon Brand Evaluation in Nürnberg tätig, danach stand er 16 Jahre lang auf der Pay-roll der GfK in Nürnberg, er unter anderem als Head of Innovation Research und Leader Global Shopper Insight aktiv war.

Swell wurde vor fünf Jahren gegründet und betreut Kunden wie adidas, Ovomaltine, Motor Presse, Peugeot, Kärcher, WMF, Bosch, Siemens oder Roche Pharma.