Filmon Zerai wird Chief Digital Officer von ProSiebenSat.1 TV Deutschland

Filmon Zerai, 40, wird zum 1. März 2017 in die Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 TV Deutschland berufen. In seiner neuen Aufgabe als Chief Digital Officer wird er die digitalen Aktivitäten der Sendermarken verantworten. Gemeinsam mit Wolfgang Link (Vorsitzender der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 TV Deutschland), Katja Hofem (COO) und Dr. Oliver Merz (CFO) soll er die Multiplattform- und Contentstrategie vorantreiben. Zerai berichtet in seiner neuen Funktion an Wolfgang Link.

Filmon Zerai kam Anfang 2014 zur ProSiebenSat.1 Gruppe, zunächst als Director Strategy and Operations im Vorstandsbereich Digital and Adjacent. Im April 2015 wurde er in die Geschäftsführung von maxdome berufen und übernahm dort die Funktion des COO, seit Juni 2016 ist er Co-CEO des Unternehmens. Weitere berufliche Stationen waren The Boston Consulting Group und Technicolor.