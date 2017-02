%%%European Film Promotion: Sonja Heinen löst Renate Rose als Managing Director ab%%%

Bei der Organisation European Film Promotion e. V. (EFP) in Hamburg vollzieht sich ein Wechsel an der Spitze. Renate Rose, die die EFP seit ihrer Gründung anlässlich der Berlinale 1997 als Managing Director geführt hat, zieht sich im März 2017 in den Ruhestand zurück und übergibt ihre Aufgaben an Sonja Heinen, die künftig dem zwölf-köpfigen Team in der EFP-Geschäftsstelle vorstehen wird. Sonja Heinen hatte lange Jahre als Assistentin von Dieter Kosslick bei der Filmstiftung in Nordrhein-Westfalen gearbeitet und folgte ihm auch zur Berlinale nach Berlin. Dort hat sie sich Chefin des Berlinale Co-Production Market weltweit in Film-Branche einen Namen gemacht.

Hinter den Non-Profit-Organisation EFP stehen heute 38 Organisationen aus 37 europäischen Ländern. Ziel der EFP ist es, die Interessen der europäischen Film-Produzenten weltweit zu fördern. Präsident ist derzeit der Österreicher Martin Schweighöfer. Die EFP wird sowohl durch das Programm "Creative Europe Media" der Europäischen Kommission als auch durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Bildung gefördert. Darüber hinaus engagieren sich auch die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und die Kultur-Behörde der Hansestadt Hamburg.