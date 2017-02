%%%Axel Springer stellt Führungsteam der Unternehmenskommunikation neu auf%%%



Marc-Christian Theurer (Foto: Axel Springer SE)

Marc-Christian Theurer, 37, wird zum 1. Mai 2017 die Führungsmannschaft der Axel Springer Unternehmenskommunikation verstärken. Seit rund drei Jahren arbeitet er für die PR-Agentur Hering Schuppener in Berlin, zuletzt als Director im Corporate Affairs & Public Strategies Team mit dem Schwerpunkt strategische Unternehmenspositionierung. Davor war Theurer von 2008 bis 2013 bei CNC-Communications & Network Consulting in Berlin und Brüssel beschäftigt, zuletzt in der Position eines Senior Consultant.

Zudem wurde Bianca-Maria Dardon, 35, seit Oktober 2014 Leiterin Markenkommunikation & Corporate Issues, zum 1. Januar 2017 zusätzlich zu ihren bestehenden Aufgaben zur stellvertretenden Leiterin der Unternehmenskommunikation berufen. Sie kam 2011 zu Axel Springer, betreute zunächst als Pressesprecherin die 'Welt'-Gruppe und die Regionalzeitungen. Zuvor war Dardon bei der Kommunikationsberatung Brunswick Group tätig.

Damit ist die Führungscrew unter Leitung von Edda Fels, 58, mit Dardon und Theurer sowie Anne Müller, 36, seit Juli 2015 Leiterin Change & Integration Communication, mit drei Teamleitern wieder komplett besetzt.

Dardon und Theurer werden gemeinsam das Team der PR-Manager und Pressesprecher führen und folgendes Themenspektrum abdecken: Unternehmens- und Markenkommunikation, Corporate Issues, Finanz- und M&A-Kommunikation, sowie die kommunikative Koordination des nationalen und internationalen Beteiligungsportfolios. Müller verantwortet wie bisher die internationale Mitarbeiter- und Change-Kommunikation in der Axel-Springer-Familie.

Ein weiterer Neuzugang im Kreis der Pressesprecher ist ab 15. Februar 2017 Christian Senft. Der 52-Jährige kommt als Senior PR-Manager und Leiter der 'Bild'-Kommunikation an Bord. Senft war zuvor unter anderem Leiter Marketing und PR der ProSiebenSat.1-Tochter Seven Senses und verantwortete dort den Markenaufbau der Online-Videothek Maxdome und die Kommunikation der Pay-TV-Angebote. Davor steuerte er als Leiter Unternehmenskommunikation von Seven One Intermedia die Öffentlichkeitsarbeit der Multimedia-Aktivitäten der Sendergruppe. In den vergangenen Jahren lag sein Arbeitsschwerpunkt im Online-Buchmarkt. So arbeitete er beispielsweise als Manager PR Author & Reader Relations bei Amazon in Deutschland.

Ebenfalls Teil der Unternehmenskommunikation von Axel Springer ist Julia Sommerfeld, 30, die im Oktober 2016 als Senior-PR-Manager in den Medienkonzern wechselte. Sie war zuvor für die Kommunikationsberatung APCO Worldwide tätig. Bei Axel Springer ist ihr Aufgabenschwerpunkt unter anderem die Kommunikation für WeltN24.