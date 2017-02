%%%Sebastian Klauke wird Chief Digital Officer der Otto Group%%%

Sebastian Klauke übernimmt zum 1. Juli die neu geschaffene Position des Chief Digital Officers (CDO) bei der Otto Group. Er berichtet in dieser Funktion direkt an Dr. Rainer Hillebrand, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Otto Group und Konzern-Vorstand Konzernstrategie, E-Commerce, Business Intelligence. Zu den zentralen Aufgaben des neuen CDO gehört es, die digitale Transformation der Otto Group und der entsprechenden Geschäftsmodelle voranzutreiben.

Klauke ist ausgewiesener Digitalisierungsexperte. Nach seinem Physik-Studium in Münster, London und Freiburg arbeitete der 37-Jährige vier Jahre für die Boston Consulting Group als Berater und zuletzt als Projektleiter. 2010 gründete er die Internet-Plattform Autoda.de, den ersten deutschen Onlineshop für Gebrauchtwagen, die er erfolgreich aufbaute und später an den Wettbewerber MeinAuto verkaufte. Seit dem Verkauf 2013 gibt er seine Erfahrungen als Digital-Unternehmer und selbständiger Berater an Technology- und E-Commerce-Startups, aber auch an Konzerne weiter. Seit Juli 2014 ist Klauke Partner und Geschäftsführer der BCG Digital Ventures GmbH, einem Tochterunternehmen der Boston Consulting Group.